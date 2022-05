Gläsernes Raumwunder fürs Bad

Mit Vigour individual 5.0 läuft alles – und das Wasser nur dorthin, wo es auch wirklich bleiben soll. Dafür sorgt die Abtropfdichtung an der Glasunterkante der Gleittür. Darüber hinaus liegt der Fokus auf dem Glanz der Duschabtrennung. Per Knopfdruck kann die Gleittür mit 8 mm ESG ausgeschwenkt werden, was die Reinigung der Glasflächen erleichtert. Die Gleittür läuft auf kugelgelagerten und höhenverstellbaren Laufrollen, die in der horizontalen Laufschiene integriert sind. Ab einer Breite von 1,236 mm stabilisiert Vigour die Führungsschiene zusätzlich mit einer Glasauskragung.

Zur Auswahl stehen die fünf Glasarten ESG Klar, Nebula, Privé, Parsolgrau und Nubes, die Aluminiumprofile sind in den Ausführungen Silber Hochglanz und Schwarzmatt erhältlich. Die PflegeCare-Beschichtung soll darüber hinaus für Schutz vor Korrosion sorgen. Erhältlich sind die Produkte von Vigour über den Fachgroßhandel der GC-Gruppe Österreich und in den Elements-Badausstellungen.