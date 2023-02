Die rund 450 Mietwohnungen und 134 Hotelzimmer von Bel & Main verkörpern anspruchsvolles Wohndesign und bieten Raum für Komfort. Dem gestalterischen Niveau entsprechend kamen in den Bädern – je nach Konzept – unterschiedliche Designlinien von Laufen zum Einsatz: Ein Großteil der Bäder in den Wohnungen von Bel & Main Residences und BelView wurde mit Produkten der Serie Laufen Pro S ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der umfangreichen Serie Laufen Pro. Laufen Pro S – „S“ wie slim – steht für ästhetisches Design und bringt dank ihrer schlanken Silhouette eine klar definierte Form in die Bäder. Die Waschtische der Serie Pro S sind leicht und elegant, das tiefe Becken sorgt für Funktionalität. Beim Entwurfsprozess wurde Wert auf die Anpassung gelegt, sodass sich die Waschtische der Serie Laufen Pro S auch mit dem Laufen Pro-Sortiment kombinieren lassen.

Bei der höchsten Kategorie der Mietwohnungen von Bel & Main fiel die Wahl der Badkeramik auf die Laufen Kollektion VAL. Diese wurde vom Münchner Designer Konstantin Grcic entworfen und ist aus innovativer SaphirKeramik gefertigt. Das hauseigene Patent ermöglicht es, dünnwandige und filigrane Designs zu produzieren, ohne auf die Robustheit des Materials Keramik verzichten zu müssen.

Neben Keramikprodukten der Serien Laufen Pro S und VAL wurden auch der Designsprache angelehnte Armaturen von Laufen eingebaut: Die Wahl fiel auf Shower Stations der Serie TwinPlus. Die Temperatur- und Mengenregelung sind auf einer Achse angeordnet und lassen sich bequem mit nur einer Hand bedienen. Dank der eingebauten thermostatischen Vorrichtung sorgen die Armaturen für einen idealen Wassertemperaturausgleich beim Duschen.