Frauenthal flexibilisiert Warenlieferung

Bei SHT oder ÖAG über das Storebox-Anmeldeformular ein Benutzerprofil anlegen lassen, den Storebox-Standort und die passende Größe des Abteiles auf Website von Storebox auswählen. Aktions-Abteile punkten mit Rabatten von Storebox und Frauenthal (5 % Rabattcode 5ProzentFTS). Um doppelt zu sparen, müssen sich Kund*innen vor der Buchung bei der Storebox-Hotline melden.

Los geht´s ab einer Mindestmietdauer von einem Monat. Storebox kann so zum Begleiter in Geschäftsnähe werden, aber auch für Bauprojekte in Wien, bei denen vor Ort der Lagerplatz knapp ist. Mit Storebox flexibilisieren SHT und ÖAG den Zugang zu bestellter Ware weiter: Kund*innen wählen zwischen Zustellung per LKW, Abholung in einem der ISZ-Märkte, der Lieferung in einen Mietcontainer, der Express-Lieferung und jetzt neu der Lieferung ins Lagerabteil bei Storebox.