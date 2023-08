Installateur*innen im Gas-, Wasser- und Heizungsfach müssen zunehmend auch in die Bereiche von IT und Elektronik eintauchen, um mit der technologischen Entwicklung in der Gebäudetechnik Schritt zu halten.



Sei es die Parametrierung von Armaturen mittels Bluetooth oder die Inbetriebnahme von Systemen für intelligent vernetzte Armaturen – Schell bietet am Standort Wien spezifisches Know-how zu diesen digitalen Lösungen an.



Das Schulungsprogramm behandelt relevante normativen Bestimmungen, Schritt-für-Schritt-Hilfestellungen, Ausschreibungstexte und mehr. Die Zielgruppe reicht von Planer*innen, Betreiber*innen, Handwerker*innen bis zu Mitarbeitenden des Großhandels. Auch individuelle Schulungsprogramm können bei Bedarf umgesetzt werden.