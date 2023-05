Aus wirtschaftlicher, ökologischer und hygienischer Sicht ist es hilfreich, wenn Trinkwasser-Installationen bei der Planung von Gebäuden möglichst „schlank“ ausgelegt werden. Dies führt dazu, dass der Wasserinhalt gering ist. Kleinere Rohrabmessungen, Dämmungen und Rohrschellen sind durch einen reduzierten Materialeinsatz ökologischer und günstiger als groß dimensionierte Leitungen.



Durch einen geringeren Wasserinhalt wird der Wasseraustausch begünstigt, da weniger Wasser ausgetauscht werden muss. Damit wird auch der Erhalt der Trinkwassergüte effizienter. Ein weiterer Nebeneffekt sind verringerte Oberflächen, die bei Zirkulationsleitungen weniger Wärmeverluste verursachen und auch das Trinkwasser kalt gegen vermeidbare Erwärmung schützen.



So können Trinkwasserhygiene, Energie- und Wasserersparnis von Anfang an als effiziente und ökonomische Einheit ausgelegt werden. Ein weiterer Vorteil für den späteren Betrieb ist zu wissen, in welchen Gebäudebereichen Nutzungsunterbrechungen zu erwarten sind. Spülpläne können dann direkt durch die Planer*innen ausgearbeitet und im Betriebsbuch festgehalten werden. Der Erhalt der Trinkwassergüte wird so für das Facility Management erheblich erleichtert.

