Die erste Wellness-Therme der Schweiz

Auch bei der Innenraumgestaltung des FORTYSEVEN wurde nichts dem Zufall überlassen. Das Interieur-Konzept von Iria Degen, einer international renommierten Designerin, setzt auf harmonisches Zusammenspiel mit der Außenarchitektur, welches die warmen Farben der Natur wieder aufnimmt. So tragen Böden und Wände in Terrakotta-Farben und mit Ahornholz ausgestattete Deckenvolumen zu einer besonderen und warmen Atmosphäre bei. Die Finger des Baus ziert ein gestalterisches Mosaik-Kunstwerk, angelehnt an die Mosaike der römischen Thermen. Dieses zeigt bei genauerem Betrachten die Zahl 47.