Belimo bekennt sich zur Nachhaltigkeit

In der Luft hat Solar Impulse bewiesen, dass ein solarbetriebenes Flugzeug die Nacht mit einer erneuerbaren

Energiequelle durchfliegen kann, indem bereits bestehende Technologien genutzt und überdacht wurden. In Gebäuden hat das Belimo Energy Valve™ das Regelventil neu konzipiert, um nicht nur den Durchfluss zu regeln, sondern auch die Leistung zu steuern und das Delta T zu verwalten und so Transparenz zu schaffen und einen energieeffizienten Betrieb von HLK-Systemen zu gewährleisten.

Mehr dazu in diesem Video

(Entgeltliche Einschaltung)