Entgegen Geräten mit Quarz- oder Halogenröhren, verfügt der Elektrostrahler von Schwank über Heizelemente mit dem Namen infraGlow, die mit Oberflächentemperaturen von bis zu ca. 800° Celsius arbeiten. Ihre Lebensdauer liegt laut Hersteller rund zehnmal so hoch wie die häufig zum Einsatz kommenden Quarzelemente. Darüber hinaus soll das Lichtspektrum auch angenehmer für die Augen sein, was insbesondere in Hallen, wo sich Mitarbeitende lange aufhalten, wichtig ist.



Im Bedarfsfall ist es möglich, die Heizelemente innerhalb von wenigen Minuten zu tauschen. Das spritzwassergeschützte Gerät kann zudem um weitere Features ergänzt werden: Für den Einsatz in Sportstätten steht etwa ein Ballschutzset zur Verfügung, für die Anbindung an eine Gebäudeleittechnik kann auf eine ModBus fähige Regelung zurückgegriffen werden und für eine seitliche Montage an den Hallenwänden, gibt es spezielle Montagewinkel.



Geregelt wird der eSchwank S-18000 in seiner dreistufigen Variante über die SchwankControl Steuerung oder über eine übergeordnete Gebäudeleittechnik. Elektroseitig verfügt jedes Gerät über eine eigene Steuerbox inklusive Schütze. Dreistufig modulierend realisiert die Ansteuerung 6, 12 und bei voller Leistung 18 kW. Damit kann der eSchwank S-18000 auch den Wärmebedarf zu Übergangszeiten abdecken.



Das korrosionsfeste Gehäuse mit ca. 1960 mm Länge ist zweischalig aufgebaut und weit nach unten über die Heizelemente gezogen. Damit entsteht das für eine hohe Infrarot-"Ausbeute" wichtige Wärmepolster an der Geräteunterseite. Die Geräteabmessung und das Gewicht von 30 Kilogramm sind montagefreundlich und berücksichtigen hallentypische Besonderheiten, wie Sprinklerabstände oder Dachbelastungen.