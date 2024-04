Für den Strategie-Talk trafen Anton Glasmaier, Geschäftsführung des Verbands Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB), Robert Just, Vorstand der Frauenthal Handel Gruppe und Klaus Weinhandl aufeinander. Während Glasmaier die aktuellen Markt- und Konjunkturbedingungen aus der Vogelperspektive beleuchtete, erzählte Weinhandl aus dem direkten Arbeitsalltag – Just trug Erfahrungen aus der Großhandelsebene dazwischen bei.



Neubau und Wohnungsbau sind rückläufig, Tiefbau und Industriebau konnten sich 2023 jedoch gut entwickeln, wie Glasmaier ausführte. Er rechnet in Zukunft mit einem höheren Vorfertigungsgrad und Nachholeffekten: „Österreich ist bei weitem noch nicht fertig gebaut." Aktuelle Zahlen gab es auch aus der Frauenthal: An einem Direktvergleich des kumulierten Umsatzes von März 2023 und März 2024 ließ sich erkennen, dass sowohl die Produktkategorie Installation, als auch Energie und Sanitär im diesjährigen Monat niedriger liegen. „Der Markt ist jetzt gerade nicht der Rückenwind, den wir die letzten Jahre gewohnt waren, sondern hat in Gegenwind umgeschlagen“, brachte es Just auf den Punkt. Er schätzte, dass man gemeinsam noch ein bisschen mehr kämpfen müsse als bisher, um das Tief zu "durchtauchen". Von Seiten der Frauenthal sei man jedenfalls versucht, das Lagern von Produkten so intelligent wie möglich zu gestalten, um „so lange wie möglich puffern zu können".



„2024 ist turbulenter als letztes Jahr", summierte auch Weinhandl. Er sprach von einer aktuellen Angebotsfrequenz in der Höhe von knapp 80 Prozent des Vorjahres. Grund dafür: Die höhe Förderung durch das EWP. Dadurch sei mehr Beratungstätigkeit notwendig, der Rücklauf sei jedoch noch nicht so hoch. Sollte sich das ändern, kommt ein weiterer Knackpunkt zum Tragen: Der Fachkräftemangel. „Alle sagen, es kommen mehr Facharbeiter*innen auf den Markt, ich sehe das nicht", so Weinhandl dazu.