Im Frühjahr 2022 war bereits Gewissheit, dass die Fernkälte nicht rechtzeitig zur feierlichen Eröffnung des Museums im Juni zur Verfügung stehen wird. So kam der Anlagenbauer Pischulti auf energy4rent zu, um eine temporäre Lösung zu erarbeiten. Die Herausforderung lag in den Rahmenbedingungen, denn die Aufstellung der Mietlösung war in der Goethegasse gleich beim Burggarten geplant war.



Auf der einen Seite mussten die strengen Anforderungen der Abteilung für Architektur und Stadtgestaltung (MA 19) in Hinblick auf Schallschutz und Einhaltung des Stadtbilds gewährleistet werden, auf der anderen Seite war der Termin für die Eröffnung Anfang Juni fix. So wurde nicht nur die RAL Farbe 9001 für die Schallverkleidung vorgegeben, sondern auch die maximale Stellfläche, damit der Verkehr nicht behindert wird.



Weiters wurde vor Aufstellung ein Schallgutachten verlangt, wo nachgewiesen werden sollte, ob an den nächstgelegenen Grundgrenzen die Immissionsrichtwerte für den Widmungsbasispegel nach ÖNORM S 5021 eingehalten werden (Widmungsbasispegel ist der um 10 dB verringerter Planungsrichtwert für den Beurteilungspegel). Schließlich konnte doch der Nachweis erbracht werden, dass die Immissionsgrenzwerte für den Widmungsbasispegel nach ÖNORM S 5021 an den nächstgelegenen Grundgrenzen eingehalten werden.