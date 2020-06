Bescheidener Luxus bis zur Badewanne

Sechs Jahre lang wurde das Hotel Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu renoviert und neu gestaltet – die größte private Renovierungsmaßnahme eines denkmalgeschützten Objekts in Frankreich. Jetzt erstrahlt das ehemalige Krankenhaus am Ufer der Rhone in neuem Glanz und bietet statt Krankenzimmern nun 144 Hotelzimmer und Suiten für höchste Ansprüche. Innenarchitektonisch gestaltet wurde das Hotel vom französischen Innenarchitekten Jean-Philippe Nuel, der dabei ein Konzept des „bescheidenen Luxus“ verfolgte, um die Historie des Gebäudes mit modernen Akzenten zu bereichern. In diesem Konzept finden auch die BetteStarlet Oval Silhouette Badewannen aus glasiertem Titan-Stahl ihren Platz, für die sich Nuel bei der Ausstattung der Badezimmer in den 35 Suiten entschied.

