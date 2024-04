Zu Carrier Global gehören gut eingeführte Marken aus den Bereichen Heizen und Kühlen wie Toshiba, Riello, Ciat, Beretta, Heil oder EcoEnergy. Diese Marken spielen in der EMEA-Region derzeit noch eine kleinere Rolle: Während Viessmann hier selbst rund 4 Mrd. Euro umsetzt, erzielen alle anderen Carrier-Marken zusammen etwa 1 Mrd. Euro. Manche dieser Marken, wie etwa Carrier-Toshiba, sind derzeit bereits am österreichischen Markt präsent. Daran wird sich auch nichts ändern, vor allem nicht bestehende, gut eingeführte Vertriebswege. Vielmehr geht es darum, so Huber, neue Möglichkeiten, aussichtsreiche Marktsegmente und neue Partnerschaften zu suchen. Die Entwicklung geht also in Richtung „Multichannel“ und „Multibrand“ – mit Viessmann als Premium-Marke im Portfolio.