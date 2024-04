Die Mitglieder der European Heat Pump Association (EHPA) haben Patrick Crombez, General Manager Heating and Renewables bei Daikin Europe, Mitte April 2024 zum neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Martin Forsén von NIBE an. Der neue Vorstand und der Präsident der EHPA haben eine Amtszeit von zwei Jahren.



Crombez hat einen Abschluss als Ingenieur in Nuklearwissenschaften an der IHR Mol Belgien und einen MBA an der EHSAL Brüssel. Er begann seine Karriere bei Daikin Europe im Jahr 1991 und kehrte 2007 nach internationalen Einsätzen in die Brüsseler Zentrale zurück, um Produktstrategie, Marketing sowie das Wärmepumpen-Geschäft zu leiten. Seit 2016 ist Crombez als General Manager und Leiter des EMEA-Geschäftsbereichs Heizung und erneuerbare Energien für Daikin Europe tätig.



„Vor fast 25 Jahren haben sich unter dem Dach der EHPA Forschungsinstitute, Hersteller, Universitäten, Prüflabore und Energieagenturen mit dem gemeinsamen Ziel zusammengeschlossen, die Einführung der Wärmepumpentechnologie voranzutreiben", erinnert er sich. Seit der Gründung der EHPA habe ihre Bedeutung erheblich zugenommen, Crombez betont die Rolle der Wärmepumpen als Schlüsseltechnologie für die Wärmewende sowie die Forderung nach einem sofortigen EU-Aktionsplan für Wärmepumpen.



