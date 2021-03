Das Bösch-Portfolio 2021

Gas-Brennwert: Kompakt, leistungsstark und effizient

Die Gas-Stand-Brennwert Serie VMAX wurde bereits 2016 eingeführt, weit über 1.500 Kessel sind bereits in Betrieb. Nun wird das Leistungsspektrum nach oben ergänzt – mit 525 und 600 kW als Solo-Kessel bzw. mit 1.050 und 1.200 kW als Twin-Kessel. Somit haben wir durchgängig eine Leistungsrange von 40 bis 1.200 kW. 100 Prozent Einsatz von Edelstahl in Haupt- und Abgaswärmetauscher sorgen bei diesem Kessel für eine lange Lebensdauer. Die kompakteste Bauweise in seiner Klasse von nur 115 cm Baubreite bei 600 kW Leistung ist speziell im Bereich der Sanierung ein sehr wichtiges Thema. Eine Abgastemperatur, welche nur knapp über der Rücklauftemperatur liegt, sorgt zudem für höchste Effizienz und niedrigste Betriebskosten