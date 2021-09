Das war der 5. Internationale Großwärmepumpen Kongress

Die Branche traf sich am 15. und 16. September 2021 zum 5. Internationalen Großwärmepumpen Kongress in Linz. Unterstützt durch den Verband Wärmepumpe Austria, den Bundesverband Wärmepumpe, dem Fachverband Wärmepumpe Schweiz und das Land Oberösterreich, bot der Großwärmepumpen Kongress eine Plattform für Inspiration und Austausch zwischen Stakeholdern aus Industrie, Kommunen und der Wärmepumpenbranche, um neue Lösungen, Ideen und Technologien für eine emissionsfreie Wärmeversorgung vorzustellen.

Allrounder Wärmepumpe

Wärmepumpen spielen eine große Rolle für die Wärmewende. Sie funktionieren nicht nur im „Kleinen“, sondern auch bei „großen“ Anwendungen in Industrie und Stadtquartieren, wie zahlreiche Beispiele während der Veranstaltung belegten. Neue, innovative Konzepte wie Energiequartiere, Fernwärme mit Luftwärmepumpen und Sektorenkopplung setzen stark auf die Technologie. Auch als Ausgleichssystem in von Schwankungen betroffenen erneuerbaren Stromnetzen kann die Wärmepumpe Anwendung finden.

„In Oberösterreich sind bereits 50.000 Wärmepumpen in Betrieb, vor allem in Einfamilienhäusern und hier wiederum vor allem im Neubaubereich. Ein großes Potenzial gibt es aber auch beim Einsatz von Groß-Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe sowie bei Mehrfamilienhäusern", ist sich Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner sicher. Solche Anlagen können einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz und damit zur Dekarbonisierung leisten, erklärt er weiter.

Einsatzort Industrie

Besonders die Industrie kann von der Wärmepumpen-Technologie profitieren. „Die Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Groß-Wärmepumpen in der Wärmerückgewinnung und energieintensiven Prozessen, wie zum Beispiel Trocknungsprozessen, bietet ökonomische und ökologische Vorteile gegenüber konventionellen Verbrennungstechnologien. Insbesondere Prozesse, die große Wärmemengen auf einem vergleichsweise niedrigen Temperatur-Niveau bis 150° C benötigen, bieten optimale Einsatzbereiche“, erläuterte Landesrat Achleitner.

Groß-Wärmepumpen umfassen Wärmepumpen mit großer Leistung von 500 kW bis 30 MW, Wärmepumpen für Temperaturen zwischen 80 und 150° C und den Einsatz in Wärmeverbünden, Wärmenetze für Siedlungen, etc. Oberösterreich sei das Wärmepumpen-Bundesland Nummer 1 bei den Häuslbauern und biete die besten Rahmenbedingungen auch für die industrielle Anwendung von Groß-Wärmepumpen, bestätigt Richard Freimüller, Präsident des Verbands Wärmepumpe Austria.