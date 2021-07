Das war die 1a-Installateur Vollversammlung

Die 39. Vollversammlung der 1a-Installateure eröffnete Geschäftsführer Paul Apfelthaler mit den Worten "Willkommen in der neuen Normalität". In diesem Zuge äußerte er sich zur drohenden Rohstoffverknappung und dem vielbesprochenen Fachkräftemangel, hob aber ebenso die aktuell hohen Umsätze der Branche hervor. Immerhin investierten viele Endkunden im Corona-Jahr 2020 vermehrt in die eigenen vier Wände.

Ein besonderes Augenmerk lege man zudem auf die Lehrlingsausbildung und -akquise, so Apfelthaler. Für letzteres sollen Markenbotschafter nach dem Motto "komm in den Betrieb" sorgen. Zudem positioniere man sich als regionaler Arbeitgeber attraktiv für den Nachwuchs. Auch eine Marktforschung bescheinige hohe Markenbekanntheit.

Beziehung mit Inhaber Frauenthal

Beiratsvorsitzender Klaus Weinhandel bedankte sich zudem bei Inhaber Frauenthal. Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender von Frauenthal Handel schloss an und bezeichnete die laufende Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe mit 1a-Installateuren als "enge Kundenpartnerschaft". Dragan Skrebic, Gesamtvertriebsleiter der Frauenthal Gruppe und Geschäftsführer von SHT, betonte zudem den zwischenmenschlichen Aspekt der Branche: "Das Geschäft wird von Menschen mit Menschen gemacht."

Martin Haas, Vertriebsleitung SHT Österreich, umriss Neuheiten der Frauenthal Gruppe, wie etwa die digitale Jobdoku sowie den vor kurzem gelaunchten Container-Service. Außerdem stellte er eine Vergrößerung des Standorts Wels in Aussicht - dieser solle zum zentralen Standort in Österreich, die Fläche zudem fast verdoppelt werden. Auch der Wandel der Frauenthal Expo von einer elektrozentrierten Veranstaltung hin zu einer gesamtheitlichen Hausmesse wurde thematisiert. Abschließend wurde jenen gedankt, ohne die es 1a-Installateure nicht gäbe: Den Mitgliedern.