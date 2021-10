Das war die Casino Night von Elements

Wenn die Kugel in der Elements Ausstellung in Brunn am Gebirge rollt, kann das nur eines bedeuten: Es ist Casino Night! Die Badausstellung verwandelte sich für eine Nacht in ein Casino, in dem die geladenen Gäste ihr Glück bei Roulette, Poker und Black Jack versuchten. Rund 200 Installateurpartner samt Begleitung waren der Einladung gefolgt und genossen das Spektakel sowie die Möglichkeit, sich mit Fachkollegen, Industrie und Mitarbeitern der GC Gebäudetechnik auszutauschen. Der SHK-Großhändler betreibt auf seinem Stammsitz in Brunn am Gebirge die moderne Elements-Ausstellung, in der im Auftrag des Installateurs beraten wird.

Zusammentreffen der besonderen Art

„Wir sind einfach persönlich und einfach verlässlich für unsere Installateurpartner da. Gerade das persönliche Zusammentreffen ist für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wichtig – und das auch einmal abseits der täglichen Arbeitsroutine“, äußert sich Martin Szeidl, Geschäftsführer der GC Gebäudetechnik. Elements berät Endkunden im Auftrag des Installateurs und bietet einen Komplettservice an – von der Beratung über die Planung des Badezimmers bis hin zur Montage durch die Installateurpartner.