Die perfekte Badewanne

Einbauwannen – echte Allrounder

Die voll eingebaute Badewanne ist eine schöne, praktische und günstige Lösung, die zu nahezu jedem Grundriss passt. Sie kann flexibel vor der Wand oder in einer Ecke positioniert werden und wird individuell verkleidet oder verfliest, so dass sie perfekt in das Badezimmer-Ambiente passt. Das Angebot an Größen und Formen bietet vielfältige Planungsoptionen. So ist etwa bei der Acryl-Wanne Collaro von Villeroy & Boch über die gesamte Länge eine breite Ablagefläche integriert. Auch in Sachen Armaturen geben Einbauwannen große Freiheit, denn sie können mit einer Vielzahl von Auf- oder Unterputz-Armaturen kombiniert werden. Und da es bei einer Einbauwanne keine schwer zugänglichen Stellen gibt, ist sie leicht zu reinigen und hygienisch sauber zu halten.

Für kleinere Bäder sind eingebaute Eckbadewannen oder asymmetrische Modelle ideal. Sie nutzen den vorhandenen Platz optimal aus und lassen den Raum großzügiger wirken.