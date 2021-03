Drees & Sommer Österreich: Neue Führungsetage

Das internationale Immobilienberatungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen Drees & Sommer startet in Österreich mit einer neu aufgestellten Geschäftsführung in das Jahr 2021. Philipp Gansch verantwortet neben dem Bereich Projektmanagement den neu geschaffenen Bereich EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management), der die Gesamtabwicklung von Großprojekten als Aufgabe hat. Er widmet sich zudem den Regionen Mittel- und Osteuropa, wie auch Südosteuropa. In diesem Zusammenhang wird auch die 100-%-Tochter „g² Baumanagement“ mit der Drees & Sommer GmbH verschmolzen.

Georg Stadlhofer, der bereits seit 2017 dem Führungsteam von Drees & Sommer Österreich angehört, verantwortet den Bereich Integrated Consulting, in dem alle Beratungsleistungen von Drees & Sommer gebündelt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hier auf den Themenbereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft.

One-Stop-Shop-Prinzip

„Diese neue Struktur ermöglicht es uns, unsere Kunden künftig mit allen Kompetenzen rund ums Beraten, Planen, Bauen und Betreiben über alle Projekt- und Leistungsphasen hinweg zu begleiten“, erklären Philipp Gansch und Georg Stadlhofer. „Damit kommen wir dem aktuell verstärkten Bedürfnis nach One-Stop-Shop-Lösungen in der Immobilienwirtschaft nach. Bauherren wünschen sich mehr denn je einen Vertrauenspartner mit Gesamtabwicklungskompetenz.“

Marc Guido Höhne scheidet auf eigenen Wunsch nach zehn Jahren an der Spitze von Drees & Sommer Österreich aus dem Unternehmen aus.