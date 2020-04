Frauenthal: Abholmärkte und Schauräume sind wieder offen

Die Vertriebsmarken SHT, ÖAG, Kontinentale sowie die gesamte Vertriebs-Infrastruktur fahren seit 14. April 2020 durch die Lockerungen der Corona-Einschränkungen wieder hoch. Bei den Öffnungszeiten der ISZ Abholmärkte und den Bad & Energie Schauräumen gibt es kaum noch Einschränkungen.

Laut Verordnung ist der Zutritt in die ISZ Standorte derzeit ab 07:40 Uhr gestattet. Wer früher versorgt sein will, nutzt die kontaktlose Warenübergabe ab sieben Uhr. Im Osten Österreichs steht zusätzlich die ISZ PickUp Box am Standort Perchtoldsdorf für eine Warenabholung weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung. Die Terminbuchung für Beratungen in den Bad & Energie Schauräumen kann online erfolgen.

Öffnungszeiten ISZ:

Montag bis Donnerstag von 07:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr, sowie freitags von 07:00 - 12:00 Uhr

Das ISZ Perchtoldsdorf ist Montag bis Donnerstag durchgängig von 07:00 - 15:00 Uhr sowie am Freitag von 07:00 - 12:00 Uhr für die Kunden da.

Öffnungszeiten Bad & Energie:

Montag bis Donnerstag von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 16:00 Uhr, sowie Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Logistik ÖAG, SHT, Kontinentale:

Seit 14. April fahren die LKWs wieder in den gewohnten Touren und stellen dadurch den täglichen Materialbedarf der Kunden von ÖAG, SHT und Kontinentale sicher.

Außendienst und Telefonverkauf SHT, ÖAG, Kontinentale:

Die Online-Shops stehen in gewohnter Qualität rund um die Uhr zur Verfügung. Der Außendienst ist telefonisch und per E-Mail bei Bedarf erreichbar. Die Bestellannahme im Telefonverkauf steht den Kunden aktuell wie folgt zur Verfügung:

ÖAG: Mo. - Do. von 08:00 - 17:00 Uhr, sowie Fr. von 08:00 - 12:00 Uhr

SHT: Mo. - Do. von 07:30 - 16:30 Uhr, sowie Fr. von 07:30 - 12:00 Uhr

Kontinentale: Mo. - Do. von 08:00 - 16:00 Uhr, sowie Fr. von 08:00 - 12:00 Uhr

„Ein außerordentlicher Dank gilt all unseren Mitarbeitern in allen Bereichen, die in dieser herausfordernden Zeit mit großartigem Einsatz und unglaublicher Flexibilität für unsere Kunden da sind. Wir sind stolz auf euch“, bedankt sich das Management-Team der Frauenthal Handel Gruppe bei ihren Mitarbeitern.