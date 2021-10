Für kostenbewusste Sanierer

Artweger hat ein neues Sortiment auf den Markt gebracht, dessen Preisniveau deutlich unter seinen bekannten Premiumprodukten liegt. Mit den Duschkabinen-Serien Artweger Dynamic und Move sowie den Duschsystemen Artshower fertigt das Bad Ischler Unternehmen jetzt auch Sanitärprodukte für den Ersteinrichter und kostenbewussten Sanierer.

Funktionalität im Vordergrund

„Es war uns bei der Entwicklung wichtig, dass sich unsere Kundinnen und Kunden auf die gewohnte Funktionalität verlassen können“, beschreibt Artweger Geschäftsführer Gerhard Aigner die Idee hinter der Linie. Wesentliche Kundennutzen der Artweger Duschkabinen seien daher auch bei den neuen Serien zu finden. So punktet das Sortiment mit dem reinigungsfreundlichen Artclear Glas, dem Vario Dicht System, einer einfachen Montage und Fertigung in Österreich.



Die Pendeltüren der Serie Dynamic wurden nach einem völlig neuen Designkonzept entworfen: Runde und eckige Elemente fügen sich harmonisch zu einem Erscheinungsbild zusammen. Damit passt die Serie Dynamic zu fast allen Designsprachen im Bad. Die Schiebetüren der Artweger Move bieten durch ihre Modellvielfalt viele Gestaltungsmöglichkeiten wie etwa rahmenlos oder mit durchgehenden Wandprofilen, völlig barrierefrei oder mit schmaler Dichtleiste im Türbereich. Dazu kommt ein breites Spektrum an realisierbaren Farben, darunter auch Trendfarben wie schwarz matt und Bronze. Darüber hinaus ermöglicht eine innovative, zum Patent angemeldete, Türführungs-Einheit eine schienenlose Türführung.



Mit dieser Auswahl an Duschkabinen will der österreichische Duschenspezialist neue Zielgruppen ansprechen, die einerseits Wert auf Qualität und Langlebigkeit legen, andererseits aber besonders auf den Preis achten. „Ein Häuslbauer oder Käufer einer Eigentumswohnung hat viele Kosten gleichzeitig zu tragen. Diesen Kunden bieten wir jetzt ein Qualitätssortiment, das sich durch ein besonderes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnet“, fasst Aigner zusammen.