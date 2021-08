Geburtstagsgeschenk der Superlative: Die World of Windhager

Windhager ist 100. Diesen Anlass feierte das Unternehmen mit einem besonderen Projekt: Der World of Windhager, kurz WOW, die am 20. August feierlich eröffnet wurde. Neben einer Erlebniswelt, einem Event-Bereich und einem Forschungsareal sind auch ein Ausbildungszentrum, ein Gastronomiebereich sowie ein Schauraum Teil der WOW.

1921 bis heute

Mit der World of Windhager habe man sich "einen lang gehegten Traum erfüllt und ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht", freut sich Firmeneigentümer Gernot Windhager. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde auch ein neues, architektonisches Highlight der Zentrale in Seekirchen am Wallersee zugänglich: Der Treewalk in die Baumkrone der alten Pappel am Vorplatz des Gebäudes. Diese war bei vielen Meilensteinen des Unternehmens quasi mit dabei, wurde sie doch zum 18. Geburtstag von Gründersohn Werner Windhager gepflanzt. Denn seit 1921 hat Windhager eine rasante Entwicklung durchgemacht: Von Gründer Anton Windhager, der als Selbständiger Hausrat reparierte, zu einem heute international agierenden Hersteller von Heizkesseln für erneuerbare Energien unter Gründerenkel Gernot Windhager.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Landeshauptmann Wilfried Haslauer, meldeten sich per Videobotschaft zur Eröffnung. Schramböck fand lobende Worte für die Mitarbeiter des Unternehmens. Diese "bilden eine Familie der Innovation" und würden das auch nach außen transportieren. „Windhager hat sich in den letzten 100 Jahren beeindruckend entwickelt und die Seekirchner Gemeindegeschichte als aufstrebendes Unternehmen und verlässlicher Arbeitgeber erfolgreich geprägt", so Bürgermeister Konrad Pieringer.

Fünf Welten

Für die Errichtung der Erlebniswelt wurde der ehemalige Ersatzteilversand im Anbau des Firmen-Hauptgebäudes nach Entwürfen der Architekten Area und Zangl/Meirhofer umgebaut. Etwa vier Millionen wurden in das Projekt investiert, dessen Spatenstich erst im Oktober 2020 stattfand. Nun finden auf 3.000 Quadratmetern fünf sogenannte "Welten" Platz: Markant ist die Heizwelt, eine Erlebnisausstellung rund um die Themen Energie, Heizen und Nachhaltigkeit. Auch ein interaktiver Einblick in die Windhager Firmengeschichte wird geboten. Die 22 Stationen sind mit Video-Technik, Möglichkeiten zur spielerischen Auseinandersetzung und Exponaten versehen.

Neben der Heizwelt ist in der WOW auch die Forschungswelt angesiedelt - hinter den Kulissen wird dort auf knapp 900 m2 an nachhaltigen Heizlösungen geforscht. Wer das Produktportfolio von Windhager live begutachten möchte, kann das in der Produktwelt tun. Mit Blick auf die Ausbildung von Mitarbeitern und Service-Partnern wurde die Trainingswelt geschaffen. Übrig bleibt die Genusswelt: Im integrierten Gastronomiebereich werden Besucher versorgt, das angebundene Auditorium samt Event-Bereich kann für Veranstaltungen und Vorträge gebucht werden. Von der Lounge-Bar auf dem Dach des Gebäudes führt der Treewalk hin zur Baumkrone.

Wachstumskurs

Windhager hat in den letzten Jahren kräftig in seine Standorte investiert: Vor wenigen Wochen wurde eine neue Zentrale in Sempach bei Luzern eröffnet, auch das Werk Drei in Seekirchen wird mit neuen Lager- und Fertigungstechnologien auf eine höhere Produktionskapazität ausgelegt. Zudem wird die Zweigstelle in Wien modernisiert.

Die World of Windhager ist seit 25. August Mittwoch bis Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.