Gesundheits-Spa für Zuhause

Viele träumen vom eigenen Wellness-Bereich Zuhause. Was jedoch wenigen bewusst ist: Ein Dampfbad benötigt nicht unbedingt einen extra Anbau oder Neubau, sondern kann auch anstelle der bisherigen Dusche platziert werden. Das Sortiment des deutschen Anbieters Repabad umfasst sowohl externe Dampfbadtechnik als auch Dampfbadpaneele mit oder ohne vorinstallierter Armatur.

Einheitliche Bedienung

Die in Deutschland produzierte Technik ermöglicht Dampfbadlösungen von 2 bis 17 Kubikmeter Raumvolumen. Für welche Variante oder Größe sich Kunden entscheiden, hat keinen Einfluss auf deren Bedienung - es wird bei allen Produkten dieselbe Steuerung eingesetzt. Davon profitieren nicht nur die Schwimmbad-/ und Saunabauer, sondern auch die täglichen Anwender. Das integrierte Bedienfeld ist auf die Nutzung im dichten Wasserdampf ausgelegt: Jedes Feld hat genau eine zugewiesene Funktion wie Infrarot, Sole, Aromatherapie, Farblicht, Entertainment oder Temperatur.

Vormontierte Dampftechnik und freie Kombinationsmöglichkeiten

Auch ein Blick hinter das Gehäuse überzeugt: Sowohl die externe Dampftechnik als auch die Dampfbadpaneele werden vormontiert geliefert. Das Lieferpaket enthält darüber hinaus alle für die Montage benötigten Teile in ausreichenden Längen und Stückzahlen. So kann das Dampfbad schnell und einfach montiert werden. Bei der Auswahl der Dampftechnik muss man sich übrigens keine Sorgen über etwaige Einschränkungen machen: Bei jeder Variante steht das komplette Sortiment an Wellness-Ausstattung zur Verfügung. Dazu gehören etwa Infrarot, Sole, Aromatherapie, Farblicht, Entertainment und Nebeldüsen.

„Wir sind Partner für Ihren Dampfbadbau. Mit unserer Dampftechnik lassen sich individuelle Dampfbäder von 2 bis 17 Kubikmeter Raumvolumen realisieren. Unsere ausgefeilte Steuerung versteckt sich in allen unseren Dampftechnik-Lösungen, egal ob Sie sich für externe Dampftechnik oder unsere kompakten Dampfbadpaneele entscheiden. Selbstverständlich realisieren wir auch komplette Dampfbäder und unterstützen Sievon der ersten Planung bis zur Einweisung beim Kunden vor Ort“, erklärt Gunther Stolz, geschäftsführender Gesellschafter der Repabad GmbH.

