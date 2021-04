Harmonie & Ordnung

Wenn es nur so einfach wäre: Heute einmal schnell eine große Ablage an der Duschwand installieren, morgen eine kleine Seifenschale über dem Waschtisch anbringen und übermorgen, beim Auszug aus der Mietwohnung, alle Ordnungshelfer von der Wand nehmen und einpacken. Die modularen Komponenten von Hansgrohe WallStoris wollen genau das möglich machen.

An einer Leiste lassen sich Accessoires, wie Ablagen, Haken, Brausenhalter, Pflanzentöpfe und Körbe flexibel anbringen. Dabei kann die Leiste mit Schrauben klassisch befestigt oder einfach an die Wand geklebt werden. Ein Sicherungskleber sorgt für festen Halt auf allen Metall-, Glas- und Keramikoberflächen und ermöglicht eine rückstandslose Entfernung. In den beiden angesagten Oberflächen Schwarz matt und Weiß matt passt sich das Aufbewahrungssystem der jeweiligen Badeinrichtung an. Das Ziel: Eine Umgebung zum Wohlfühlen, egal ob im Eigenheim oder in der Mietwohnung.

