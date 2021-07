Hochwasser-Hilfe durch mobile Heizzentralen

Die Schäden in den Hochwassergebieten erreichen nach ersten Schätzungen große Ausmaße. Schon jetzt lässt sich erahnen, dass viele Heizanlagen nach dem Sinken der Pegel ausgetauscht werden müssen. Um hier unmittelbar Hilfe zu leisten, stellt Hotmobil allen, die in den betroffenen Hochwasser-Regionen an der Miete einer mobilen Heizzentrale interessiert sind, diese schnellstmöglich bereit. Die ersten drei Miettage sind dabei kostenfrei.

Dazu Geschäftsführer Bernd Becherer: „Hilfe in Notfällen zu leisten, gehört zu unserem Berufsalltag. Aufgrund der Vielzahl der Betroffenen, die aktuell und wohl noch für längere Zeit auf eine funktionierende Heizung und Warmwasser verzichten müssen, gewähren wir den Mietern von mobilen Heizzentralen in den betroffenen Regionen die kostenfreie Nutzung an den ersten drei Miettagen." Das gesamte Team treffe bereits alle nötigen Vorkehrungen, um im Bedarfsfall mit den passenden Anlagen schnell vor Ort einsatzbereit zu sein.

Die mobilen Heizzentralen gibt es in Leistungsgrößen von 21 bis 2.500 kW im Anhänger oder Container. Sie überbrücken Heizungsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, in Gewerbe- und Industriegebäuden, Krankenhäusern und in Hotels und Restaurants. Alle weiteren Informationen zu der Hochwasser-Hilfsaktion gibt es hier und telefonisch unter 021 67 909 90-10.

Auch die Installateurgruppe "Heizungsbauer aus Leidenschaft" koordiniert Hilfsangebote.