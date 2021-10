LG Österreich: Neuer Head of Marketing

Ing. Philipp Breitenecker, MBA, übernahm Mitte September die Position des Head of Marketing für LG Electronics in Österreich. Der 47-Jährige ist mit seinem fünfköpfigen Team für die strategische Markenausrichtung, -planung und -führung des Technologieunternehmens verantwortlich und berichtet direkt an Douglas Kang, Managing Director der LG Niederlassung in Österreich. Breitenecker blickt auf langjährige Erfahrung in der Unterhaltungselektronik- und Weißwaren-Branche zurück und war bei namhaften Marken tätig. Nach seinem Studium für Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebstechnik absolvierte er zusätzlich einen MBA für Sales und Marketing. Er verantwortete zuletzt Führungspositionen in den Bereichen Product Management, Corporate Communication sowie der Marketingleitung.