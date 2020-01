Mit Bad-Moderation zum Wohlfühlbad

Hartmut Amolsch empfiehlt allen seinen Kunden, vor jedem Badumbau die vorgeschlagenen Produkte im Vorfeld selbst zu testen, sich ein eigenes Bild zu machen. Nicht er muss von Material, Haptik, Optik und Funktionen überzeugt sein, sondern seine Auftraggeber. Der Badexperte arbeitet daher gern mit Repabad zusammen. In der Ausstellung in Wendlingen am Neckar zeigt der mittelständische Sanitärhersteller alle Produkte.