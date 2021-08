Mit diesen Produkten gewann Hansgrohe fünfmal „Best of Best“

XtraStoris

An den in die Wand integrierbaren Ablageflächen XtraStoris überzeugt die Jury die Räumlichkeit: „Die Ablagefläche für Duschgel & Co. ragt oft als Vorsprung an der Wand hervor und verringert hierdurch den Duschraum, der in der Regel ohnehin eng begrenzt ist. Eine elegante Alternative sind die XtraStoris. Die Verstaulösungen werden in die Wand integriert und schaffen hierdurch maximale Bewegungsfreiheit in der Dusche.“