Neuer Termin und Location für Frauenthal Expo

Wenn schon, denn schon: Frauenthal denkt nicht groß, sondern größer und hat ein neues Quartier für ihre Expo gefunden. Das Branchenevent findet nun in der Messe Wien statt. Auch der Termin ist neu: 2. bis 4. Februar 2022. Unter dem Motto "Gemeinsam erfolgreich", soll sich alles um Lösungen, Ideen und Innovationen drehen. Das Zielpublikum reicht von Installateuren, Elektrikern, Architekten und Planern bis zu Bauherren.

„Der Wechsel war nötig, um die gesamte Haustechnik unter ein Dach zu bringen", erläutern Constantin Otto Wollenhaupt, Bereichsleiter Marketing & Markensprecher Alva, und das Expo Kern-Team, Daniela Glanz und Bernhard Ruttner. Neben Sanitär, Installation, Heizung & Klima und Elektro kämen noch die Bereiche Armaturen sowie Rohrleitungstechnik für Tiefbau und Industrie hinzu. Dafür werde viel Platz benötigt. "In Summe haben wir jetzt 18.000 m² für Aussteller, Catering, Events und Technik zur Verfügung. Das ist doppelt so viel wie bei der Expo 2020", so das Trio.

Die Anmeldungen würden bereits gut laufen, freut sich auch Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher für Vertrieb und Marketing. Der neue Termin und die Location werden positiv aufgenommen, und der "Expo-Motor" laufe dank der bisherigen Erfahrung "wie geschmiert".