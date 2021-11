Park Hyatt Vienna mit Dusch-WCs von Laufen

Subtiler Unterschied

Das elegante Design des Dusch-WCs lässt sich äußerlich kaum von einem klassischen WC unterscheiden, weshalb es sich harmonisch in die Badinszenierung des Luxushotels integrieren lässt. Nur ein seitlicher Drehknopf lässt komplexe Technik im Inneren vermuten.

„Zusätzlich zu den Farben Weiß glänzend und Weiß matt gibt es unser Cleanet RIVA als einziges Dusch-WC am Markt nun auch in Schwarz – und zwar sowohl in einem glänzenden als auch in einem matten Oberflächen-Finish", erklärt Christian Babinetz, Produktmanager Dusch-WCs bei Laufen. Des weiteren plane man im Laufe des Jahres 2022 auch die Drehknöpfe passend zu den Bad-Armaturen in Gold, Weißgold matt, Roségold sowie Schwarz einzuführen.