Puristische Waschtische für das moderne Bad

Neue Waschtische, die sich mit ihrem puristischen Design elegant in moderne Bäder einfügen, bietet Emco Bad an. Die klar definierten Außenkanten setzen sich optisch von der weich ausgeformten Innenfläche ab und prägen die charakteristische Form der Mineralgussbecken. Sie sind ohne Überlauf gestaltet und haben einen runden, mittigen Ablauf ebenfalls aus Mineralguss. Die Waschtische sind in verschiedenen Größen erhältlich, deren Maße mit denen der Lichtspiegelschränke des Herstellers übereinstimmen.

Für kleine und große Bäder

Mit dem kleinsten, 400 Millimeter breiten Modell mit sehr geringer Tiefe umfasst das überarbeitete Waschtischprogramm auch eine optimale Lösung für besonders kleine und schmale Gäste-WCs. Für ein stimmiges Gesamtbild im Bad wurden die Waschtischunterschränke farblich auf die emco Asis-Funktionsmodule abgestimmt. Eine weitere Neuerung betrifft die Wasserführung, alle Modelle sind jetzt auch mit einer emco-Armatur erhältlich, deren puristische Optik sich am Design der Waschtische orientiert. Die Bedienung erfolgt durch einen Dreh-Kipp- oder zwei Dreh-Hebel zur Wassermengen- und Temperatursteuerung.

© Emco Bad Alle Waschtische sind auch mit passender Armatur erhältlich, die über einen Dreh-Kipp- oder zwei Dreh-Hebel zur Wassermengen- und Temperatursteuerung bedient wird.

Neben Waschtischen für die emco 2- oder 3-Locharmaturen bietet der Hersteller auch Varianten ohne Armaturenbohrung oder mit nur einem Hahnloch an. Aufgrund der großen Auswahl verschiedener Ausführungen lässt sich aus den Elementen Waschtisch, Unterschrank und Armatur jederzeit eine individuelle, bedarfsgerechte Lösung zusammenstellen. So sind die Waschtische in den Maßen 400, 600, 800, 1.000 und 1.200 Millimeter verfügbar. Die passenden Unterschränke stehen in den Farbtönen Optiwhite und Schwarz zur Verfügung. Während die größeren Unterschränke mit einer herausziehbaren Schublade ausgestattet sind, hat das 400 Millimeter-Modell eine Glastür mit Anschlag links oder rechts. Optional können die Auszüge der Unterschränke mit einem passenden Ordnungssystem ergänzt werden, um auch kleinteilige Utensilien übersichtlich zu sortieren.