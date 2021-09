Schell launcht BIM-Service

Das neue BIM-Portal von Schell ist online. Dort sind die Daten zahlreicher Schell Produkte in allen für Planer und Architekten relevanten Formaten abrufbar - ob als Revit-, AutoCAD-, IFC- oder NX-Datei - mit dem neuen Service soll die Integration in die digitale Objektplanung unkompliziert erfolgen. „Bislang sind bereits über 200 BIM Modelle der Schell Produkte realisiert, weitere werden sukzessive folgen. Neu ist, dass zukünftig Erfahrungen aus der Praxis in das Portal einfließen sollen, damit wir die Inhalte kontinuierlich verbessern können“, berichtet Christian Albus, Projektverantwortlicher des neuen Portals bei Schell.

Mehr Datenformate

Mit dem neuen Service hat sich die Zahl der für Schell verfügbaren Datenformate vervielfacht: Von klassischen Austauschformaten wie DWG-, DXF- oder STEP-Dateien über weitere CAD/BIM-Formate gängiger Planungs- und Architektursoftware bis hin zu Objekten für die Architekturvisualisierung. Nach der Auswahl der gewünschten Formate werden die Daten für den Download bereitgestellt. So können Schell Produkte einfach in der persönlichen Planung verwendet werden – mit dem gewünschten Detaillierungsgrad.

So ist schnelles Arbeiten für Bemaßungen und Kollisionsplanung, aber auch eine tiefgehende Raumplanung mit Designabbildungen möglich. Die Schell Produkte können vor dem Download der entsprechenden Daten im Viewer angezeigt sowie die Abbildung bei Bedarf angepasst werden: Ob 2D oder 3D, mit Messraster oder im Schnitt. Je nach Produkt können außerdem wichtige Variablen verändert werden, damit sie zur individuellen Planung passen. In den Dateien wurden auch Anschlusspunkte hinterlegt - kann das verwendete Programm diese verarbeiten, wird beispielsweise eine falsche Platzierung des Produktes gemeldet. So können Objekte, die nur auf dem Boden stehend verbaut werden können, auch nur bodenstehend in die Planung integriert werden.

Die Daten als Basis für den Schell BIM/CAD-Service sind beim PARTcommunity-Betreiber Cadenas eingebunden und hierüber abrufbar. Wer noch keinen Zugang besitzt, kann sich diesen auch über die Schell Homepage kostenfrei einrichten und anschließend auf alle Formate zugreifen sowie Datenpakete herunterladen.