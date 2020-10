Schwarz Matt für die Armatur

© Delabie

Speziell für den öffentlichen Bereich

Zahlreiche öffentlich-gewerbliche Sanitärräume haben sie bereits ausgewählt und installiert – der internationale Flughafen Abu Dhabi, der Incity Tower in Lyon, der Gemeindeverband Métropole Européenne de Lille, das neue Kulturzentrum Tai Kwun in Hongkong, der Majunga-Turm in La Défense – die Binoptic ist eine Synthese aus ästhetischer Vielfalt und Funktionen, die speziell an den öffentlich-gewerblichen Bereich angepasst sind. Ihre Konzeption aus 100 Prozent Messing und Chrom schwarz ist widerstandsfähig gegenüber intensiver Nutzung.