So werden Sie zum Trinkwasserprofi

Das seit 2016 etablierte, dreistufige Qualifizierungsprogramm zum Trinkwasser-Hygienetechniker wird 2020 auslaufen. Stattdessen setzt das Forum Wasserhygiene ab sofort auf mehr Individualität und Flexibilität bei der Seminarbuchung: „Interessierte können ab sofort selbst entscheiden, welche Kurse sie besuchen und in welcher Reihenfolge sie diese absolvieren möchten“, so Martin Taschl, Generalsekretär des FORUM Wasserhygiene. Teilnehmer, die bereits Module im ursprünglichen Qualifizierungsprogramm absolviert haben, können dieses selbstverständlich noch 2020 abschließen.

Trinkwasser-Fachleute und Interessierte können ab sofort aus einem umfangreichen Seminarkatalog wählen. In jeweils zweitägigen Seminaren in ganz Österreich werden Schwerpunkte wie „Grundlagen & Recht“, „Installation, Betrieb & Vermarktung“ sowie „Planung, hygienegerechte Auswahl & Dimensionierung“ angeboten. Die bereits in den Vorjahren erfolgreich durchgeführten Seminare für Betreiber und Gesundheitsexperten sowie für die korrekte Probenahme werden auch zukünftig fortgesetzt. Im Update-Seminar gibt es umfassende Informationen zu Änderungen in den Regelwerken. Darüber hinaus haben die Absolventen der bisherigen Fachseminare die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und die Chance, Beispiele aus ihrem Berufsalltag zu diskutieren und Verbesserungspotenziale zu erarbeiten.