Wie gefährlich ist Mikroplastik wirklich?

"Ich halte Mikroplastik für das kleinere Problem", sagt Andreas Weingartner im neuen Wissensdurst-Podcast. Weingartner ist Gründer und Geschäftsführer des Wassersensor-Herstellers Scan Messtechnik und misst innerhalb des Unternehmens seit 20 Jahren die Wasserqualität in internationalen Gewässern. Vor allem Schwermetalle, Nitrat und Chemikalien aus industriellen Prozessen würden Flüsse und Seen belasten, meint der Experte im Podcast. In Asien leiden die Gewässer stark unter der Verschmutzung von Fabriken, die Textilindustrie leitet ihr Abwasser dabei besonders gerne in umliegende Flüsse.

In Österreich hingegen muss man sich über die Wasserqualität keine Sorgen machen. "Das Wiener Wasser ist das am besten überwachte Wasser der Welt", behauptet Andreas Weingartner. Warum der Wasserexperte sich da so sicher ist und weshalb er sogar die Wasserqualität im Ganges überwacht, erklärt Weingartner in dieser Wissensdurst-Ausgabe.