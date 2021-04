Wie wird aus einer Stahl-Platine ein emailliertes Meisterstück?

https://www.youtube.com/watch?v=V0V3IX4mD6s

Neugierig, wie die Produktion von Badobjekten aus Stahl-Emaille aussieht? Sanitärprofi Kaldewei gibt in seinem neuen Produktionsfilm Einblicke in das Werk in Ahlen (Deutschland). Vom Stahllager über das Rohwannenlager bis hin zum Hochregallager und alles dazwischen.