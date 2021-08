Wohlbehagen in öffentlichen Sanitäranlagen

Öffentliche Sanitäranlagen und Wohlfühl-Atmosphäre müssen sich nicht gegenseitig ausschließen, werden aber trotzdem häufig nicht miteinander in Verbindung gebracht. Eher liegt die Konnotation zum notwendigen Übel nahe, im Vordergrund dabei die Funktionalität der Sanitäranlagen. Deshalb ist es für Sanitär-Großhändler Delabie an der Zeit, das Thema "Wohlfühlen" bei öffentlicher Einrichtungen mehr in den Fokus zu rücken.

Menschen werden zunehmend mobiler, damit steigt auch das Aufkommen im öffentlich-gewerblichen Bereich und die Themen Trend und Komfort gewinnen an Relevanz. Dieses Umdenken bringt eine Entwicklung hin zu höherwertigen Sanitäreinrichtungen mit sich. Zu verzeichnen ist laut Delabie ein starker Anstieg des Bedarfs nach innovativen und anspruchsvollen Leistungen - mit auf den öffentlichen Bereich zugeschnittenen, spezifischen Funktionalitäten.

Unterschiedliche Anforderungen

Sauberkeit, Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit - wie etwa Temperatureinstellung, leichte und intuitive Bedienung ohne Handkontakt - sind Wünsche, die bei den Nutzern hoch im Kurs stehen. Auf der anderen Seit fordern Betreiber zuverlässige, hygienische sowie effiziente Produkte. Installateure erhoffen sich wiederum leichten Einbau und geringe Wartung.

Lösungsansätze

Mit mehr als 90 Jahren Markterfahrung bietet Delabie ein breites Produktsortiment, insbesondere im Hinblick auf einen geringeren Wasser- und Energieverbrauch. Ökodesign und Wiederverwertbarkeit stehen dabei im Mittelpunkt. Folgende Sanitäreinrichtungen entsprechen den vielfältigen Anforderungen des öffentlichen Bereichs beispielhaft:

Die berührungslose Nutzung und die automatische Spülung der Rohrleitungen beim elektronischen Urinalspüler Tempomatic 4 zeigt sich als Garant für Hygiene: Der Tempomatic mit dualer Steuerung und einem elektronisches Druckspülsystem unterbindet das Bakterienwachstum in stagnierendem Wasser durch Verzicht auf den Spülkasten. Er wurde für wandhängende WCs konzipiert, die Spülwassermenge wird automatisch angepasst und die Spülung beim Verlassen automatisch ausgelöst.

In der Selbstschluss-Duscharmatur Tempomix 3 sollen sich Komfort, Wasserersparnis und wasserdichte Unterputzmontage vereinen. Ihr Bedienelement ermöglicht sowohl die Auslösung als auch die sichere Temperatureinstellung für ein angenehmes Duscherlebnis.

Modernes Design für alle, ohne stigmatisierenden Aspekt ist in öffentlichen Einrichtungen zunehmend gefragt: Die Haltegriffe und Duschsitze Be-Line® passen sich an die Nutzer an und gewährleisten Komfort wie Sicherheit.

Das Black Binoptic, ein matt schwarzes Ventil, ist für intensive Nutzung ausgelegt und punktet mit einer Wasserersparnis von bis zu 90 %. Die berührungslose Bedingung sorgt dabei für Hygiene.