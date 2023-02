Anlässlich ihrer 25-jährigen Firmengeschichte lud die Techem Wassertechnik zur Jubiläumstagung in Pörtschach am Wörthersee. Das Unternehmen wurde 1996 als Spin-Off von Techem Messtechnik gegründet, um deren Serviceleistungen in Immobilien mit einem Zusatzangebot rund um die Trinkwasserqualität zu ergänzen. Im Rahmen eines festlichen Galaabends ließ man 25 erfolgreiche Jahre Revue passieren und präsentierte zugleich zukunftsrelevante Neuigkeiten.

„Langfristig bestehende Kundenbeziehungen bestätigen die vor einem Vierteljahrhundert eingeschlagene Strategie des Unternehmens", freut sich Techem Österreich Geschäftsführer Karl Moll. Mit über 30 Mitarbeitern an fünf Standorten werden in Österreich rund 12.000 Immobilien mit Dienstleistungen rund um Trinkwasserhygiene und Heizungswasseraufbereitung betreut. Beide Bereiche haben sich zu bedeutenden Standbeinen des Unternehmens entwickelt. Vor allem in der Trinkwasserhygiene sieht man bei der Techem Wassertechnik ein großes Marktpotenzial.