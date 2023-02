Die Montage erfolgt mittels Wandmontagekonsole. Außerdem ist die geflanschte und austauschbare Membrane frostschutzbeständig, Flansch und Anschlüsse bestehen aus Edelstahl. Elko-flex-Eder-cool ist in vier Größenordnungen erhältlich: Cool 18, cool 25, cool 35, cool 50 (in Litern). Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt kann bis zu 70 °C betragen, die minimale Temperatur bis zu -10 °C. Das Produkt ist nach der EG Druckgeräterichtlinie 97/23/EG geprüft, der maximale Betriebsdruck beträgt 6 bar.