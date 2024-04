Rainer, Du verlässt Vaillant mit Ende April und nimmst Dir eine persönliche Auszeit – wie sieht es mit Plänen danach aus?



Rainer Kraft: Meine Auszeit werde ich erstmal aktiv dazu nutzen, um meine begonnene Professional Coach Ausbildung abzuschließen. Das mit generellen Vorhersagen für die Zukunft haben jedoch nur wenige wirklich gut geschafft.



Worauf schaust Du in Deiner Zeit als Vertriebsleiter besonders stolz zurück?



Rainer Kraft: Gemeinsam mit meinem Team ist mir vieles in den letzten Jahren gelungen – diese Erfolge verändern auch die Anatomie. Aus meinen Adern tropft mittlerweile das berühmte „grüne Blut“. In meinen letzten sieben Jahren haben wir die Themenführerschaft im Heizungssegment auf- und ausgebaut. Neben vielen Kennzahlen, welche sich positiv entwickelt haben, ist uns vor allem eines gelungen: Das beste Vertriebsteam am Markt noch stärker zu machen. Meine Funktion als Vertriebsleiter habe ich an meine Nachfolger übergeben – die beiden sind nun am Ruder – und ich bin mir sicher, sie machen das hervorragend. Ein Learning meinerseits – und damit vielleicht auch ein Erfolgsrezept für die beiden: Ohne Leidenschaft geht nichts. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen.



Kurzmann: Ja, es muss wirklich brennen – und das tut es in unseren Leuten. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Führung zu übernehmen. Wir wollen nicht managen, wir wollen führen. Und führen können wir nur dann, wenn wir das Geschäft verstehen. Wir haben viel von Rainer lernen dürfen und sind davon überzeugt, die Leistung der Mannschaft im großen Jubiläumsjahr und darüber hinaus vorantreiben zu können.