Durch den mit fachlichem Input gespickten Tag führte TGA-Chefredakteur Klaus Paukovits, der den Wissensstand und das Interesse des Fachpublikums vor jedem Vortrag mit zwei Fragen erhob (weiter unten können Sie Ihre eigenen Einschätzungen zu diesen Fragen mit jenen der Teilnehmer*innen vergleichen). Sabine Schindler von der KPC eröffnete den ersten Themenblock rund um die Sanierung mit einem detaillierten Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten zum Heizungstausch.



Direkt aus der Praxis der Ausführenden berichtete 1a-Installateur Wolfgang Furch über die Herausforderungen in der Sanierung, insbesondere den momentanen Fachkräftemangel. Wie Taxonomie-Verordnung und ESG-Vorgaben mit der Gebäudetechnik zusammen gedacht werden können, brachte Klaus Sonnenschein, Consultant bei Drees & Sommer, auf den Punkt. Philipp Poandl und Josef Kurzmann von Vaillant nahmen das Publikum gedanklich mit in die Südsteiermark, wo sie Einblicke in die Heizungsmodernisierung mit der Wärmepumpen im Tourismus gaben. Die abschließende Podiumsdiskussion führten Martin Hagleitner, CEO Austria Email, Martin Haas, Geschäftsleitung SHT und

Wolfgang Furch.

>>> „Die F-Gase-Verordnung ist ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen"

Nach der Mittagspause gab Alexander Diedrich von den Wiener Netzen einen Einblick in die Energiewende und ihre Auswirkungen auf die Stromnetze aus Sicht der Netzbetreiber und führte so in den Block zur Elektrifizierung ein. Rechtsanwalt Philipp Hecke sprach über den Konnex von Nachhaltigkeit und Recht, begonnen mit der Ausschreibung, über die Baubegleitung bis hin zur Gewährleistung. Zurück ins Gebäude ging es mit Anita Preisler von e7, die das Forschungsprojekt PnP Control Tabs präsentierte. Auf dem Podium diskutierten Philipp Rehulka, Geschäftsführer Oekostrom AG, Günther Ferenczy von der Haustechnik Planungsgesellschaft und Alexander Diedrich darüber, was die Elektrifizierung der Gebäudetechnik in der Praxis bedeutet.

Startschuss für den Wärmepumpen-Block! Nach einer kurzen Vorstellung der Aussteller und Sponsoren stellte Thomas Fleischhacker vom WIFI Steiermark das neue „Center of Excellence“, eine hochmoderne gebäudetechnische Ausbildungsstätte in Graz, vor. Karl Pock von Hans Lohr und Vira Trappl von Siemens referierten zur Wohnhausanlage in der Käthe-Dorsch-Gasse – von der eingesetzten Gebäudetechnik, über die Planung und bis zu den notwendigen Monitoringmaßnahmen. Ob es nun Wärmepumpe ODER Biomasse oder Wärmepumpe UND Biomasse heißen sollte, diese Frage beantwortete Wolfgang Aichinger von Hargassner in seinem Vortrag. Gunther Herbsthofer von der Herbsthofer GmbH rückte mit der Baustelle 4.0 die digitale Prozesskette in der Gebäudetechnik in den Mittelpunkt. Welche Rolle die Wärmepumpe nun im Energiesystem der Zukunft spielt, darüber diskutierten Stefan Ortner, Geschäftsführer ÖkoFEN, Andreas Bangheri, Geschäftsführer Heliotherm Wärmepumpentechnik und Thomas Fleischhacker abschließend.