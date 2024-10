Bis 31. Oktober 2024 und danach mindestens alle drei Jahre legt die Kommission Referenzwerte für das Inverkehrbringen von HFKWs für Hersteller und Einführer fest. Grundlage für diese Werte ist der Jahresdurchschnitt an in Verkehr gebrachten HFKWs seit 2015.



Bis Ende 2024 und danach jährlich werden Herstellern und Einführern über das F-Gas-Portal im zweiten Schritt HFKW-Quoten für das Inverkehrbringen mitgeteilt. Die Quoten berechnen sich wie folgt:

89 % des Referenzwerts x Höchstwert des Jahres, für das die Quote zugewiesen wird

Basiswert von 176.700.479 Tonnen CO 2 -Äquivalent



Sollte die Höchstmenge nach der Quotenzuweisung überschritten werden, werden alle Quoten proportional gekürzt. Danach können die Unternehmen entscheiden, ob sie ihre gesamte Quote in Anspruch nehmen wollen oder nur einen Teil.



⇨ Gut zu wissen: Unternehmen können ihre Quote ganz oder teilweise an andere Hersteller oder Einführer in der EU übertragen.