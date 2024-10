Angesichts der vielen Wärmepumpen, die derzeit bei Großhändlern und Lieferanten auf Halde liegen, muss ich immer an diese Verschrottungsprämie denken. Die Gründe dafür, dass die Lager voll sind, sind bekannt, die brauchen wir nicht nochmal durchzukauen. Was soll aber nun damit geschehen?



Zu Schleuderpreisen auf den Markt bringen wird von den Verkäufern abgelehnt, denn das ist nicht nur ein Verlustgeschäft, sondern killt den Markt auf Monate, wenn nicht Jahre hinaus. Noch viel länger zuwarten geht auch nicht, weil die Mehrzahl dieser Geräte noch synthetische Kältmittel nutzen, und deren Zeit läuft mit Jänner 2025 ab. Schon jetzt wollen die Leute lieber neue R32- und R290-Wärmepumpen, wenn sie es sich aussuchen können, das gibt ja dann auch die volle Förderung vom BMK, und nicht eine reduzierte bei synthetischen Kältemitteln. Also steht eine Verschrottung von zig-tausenden Geräten im Raum: Geräte, von denen jedes einzelne besser in einem Heizungskeller aufgehoben wäre, um dort einen alten Kessel zu ersetzen.



Ich gebe zu, dass die Idee einer Nicht-Verschrottungs-Prämie für Wärmepumpen nicht besonders ausgereift ist. Aber etwas wegschmeißen, das noch gut ist? Lieber eine Ausnahmegenehmigung für Inverkehrbringer samt 20 Prozent Rabatt und Extra-Segelmeilen-Bonuspunkten für jeden, der noch eine R410A-Maschine verkauft –die Mitnahmeeffekte nähme ich gerne in Kauf.



⇨ Oder haben Sie einen besseren Vorschlag? Immer nur her damit: klaus.paukovits@industriemedien.at