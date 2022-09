Als innovationsgetriebenes Cleantech-Unternehmen hat sich Belimo das Ziel gesetzt, ihre Emissionen weiter zu reduzieren. Bereits heute kompensieren Belimo-Feldgeräte die CO 2 -Emissionen, welche bei der Herstellung und dem Betrieb entstehen, durch Einsparungen in der Applikation 24-mal. Zudem investiert Belimo kontinuierlich in Projekte zur Senkung der eigenen Emissionen. Für die Kompensation der verbleibenden Emissionen (Gemäss GHG Protocol: Scope 1, Scope 2 und Flugreisen) gründet Belimo die "Belimo Climate Foundation". Der Zweck der Stiftung ist es, einen Beitrag zur Reduktion von CO 2 -Emissionen von Gebäuden zu leisten und die Gesellschaft auf das grosse Potential von Gebäudesanierungen hinsichtlich der Erreichung der Klimaziele zu sensibilisieren.



Mit der Gründung der Stiftung geht Belimo den Weg zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduktion von CO2-Emissionen von Gebäuden konsequent weiter. "Durch die von der Stiftung finanzierten Projekte können wir Gebäude im Bereich der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik optimieren und so einen Beitrag zur Reduzierung des CO 2 -Fussabdrucks des globalen Immobilienbestands erzielen", sagt Reto Wälchli, Geschäftsführer der Stiftung.