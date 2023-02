Wärmepumpen spielen eine große Rolle für die Wärmewende. Sie funktionieren nicht nur im „Kleinen“, sondern auch bei „großen“ Anwendungen in Industrie und Stadtquartieren, wie zahlreiche Beispiele während der Veranstaltung belegten. Neue, innovative Konzepte wie Energiequartiere, Fernwärme mit Luftwärmepumpen und Sektorenkopplung setzen stark auf die Technologie. Auch als Ausgleichssystem in von Schwankungen betroffenen erneuerbaren Stromnetzen kann die Wärmepumpe Anwendung finden.

„In Oberösterreich sind bereits 50.000 Wärmepumpen in Betrieb, vor allem in Einfamilienhäusern und hier wiederum vor allem im Neubaubereich. Ein großes Potenzial gibt es aber auch beim Einsatz von Groß-Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe sowie bei Mehrfamilienhäusern", ist sich Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner sicher. Solche Anlagen können einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz und damit zur Dekarbonisierung leisten, erklärt er weiter.