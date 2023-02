„Spitzenmedizin braucht auch Spitzentechnologie. Die Verlässlichkeit der Technik steht natürlich auf der obersten Skala dessen, was funktionieren muss“, stimmte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bereits zu Beginn der „Technik im Krankenhaus“ 2021 per Videobotschaft auf das Konferenzthema ein. Das Event fand dieses Jahr zum achten Mal statt, nach der virtuellen Ausgabe 2020 war das Angebot 2021 hybrid. So konnten Besucher zwischen einer Präsenzteilnahme im Apothekertrakt des Schlosses Schönbrunn und der virtuellen Live-Übertragung wählen. Insgesamt 170 Personen – davon 130 in Präsenz sowie 40 weitere online – nahmen am Branchenevent teil und nutzten die Gelegenheiten zum ausgiebigen Netzwerken und Weiterbilden.