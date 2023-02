Das Besondere am Wavebionix sind sein geringer Druckverlust und sein hohes Speichervolumen. Wavebionix besteht aus 10 mehrlagigen Filtertaschen mit einer Filterleistung von 3.500 m3 Luft pro Stunde. Seine Virenschutzmembrane ist so innovativ mit dem synthetischen Trägermaterial verwoben, dass sich die Oberfläche um ein Vielfaches vergrößert. Dadurch wird die Durchströmung der Luft verlangsamt, ihre Verweildauer länger und die Möglichkeiten zur Bindung der Viren und Aerosole an der Membrane erhöht sich enorm. Zum Vergleich: Ausgebreitet könnte man aus einem Wavebionix gut 400 Schutzmasken herstellen.

„Der Wavebionix ist der einzige Virenfilter, der simpel in gängige bestehende Lüftungsanlagen eingebaut werden kann. Das erspart Anwendern viel Umbauarbeit und damit Kosten“, definiert Christina Schickmair. Zum Einsatz kommt Wavebionix in Büros, Aufenthaltsräumen, Gewerbebetrieben, Bankfilialen, öffentlichen Einrichtungen – wie Gemeindesälen, Standesämtern, Gastrobetrieben, Kulturstätten, Fitnesseinrichtungen im Handel und natürlich in Hotels u.v.m. Derzeit setzen bereits die Stadt Leonding (Test- und Impfzentrum), die Hypolandesbank Oberösterreich (Zentrale Linz), die Stadt Steyr (Stadtsaal, Teststraße) sowie die NÖ Landwirtschaftskammer (Verwaltungsgebäude St. Pölten) den Wavebionix ein.