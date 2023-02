Die Anzahl der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen steigt und dies stellt unter anderem auch die Immobilienbranche vor neue Herausforderungen: Flächendeckende und zuverlässige Ladeinfrastruktur wird zunehmend benötigt. Der international tätige Energiedienstleister Techem hat sein Portfolio erweitert und bietet nach Deutschland und Norwegen ab sofort auch in Österreich Komplettlösungen für Bestand und Neubau in Mehrfamiliengebäuden und Gewerbeimmobilien an. Das Leistungsportfolio reicht von der Beratung, Planung, Installation und Inbetriebnahme über den Betrieb bis hin zur Abrechnung.