Mit ihrem System-Design fügen die Produkte sich problemlos in jedes Raumkonzept ein und bilden mit anderen HEWI Sanitär-Accessoires, barrierefreien Produkten, Waschtischen und Beschlägen eine Einheit. Erhältlich sind die neuen Armaturen als manuell bedienbare Einhebel-Waschtischmischer oder in der sensorgesteuerten Alternative. Sie sind auf Leistungsfähigkeit und hohe Beanspruchung ausgelegt - so lassen sich die Armaturen nicht nur in privaten Räumen einsetzen, sondern bestehen auch den hochfrequentierten Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen. Zudem ermöglichen die Werkstoffe die Sicherung der Trinkwasserqualität.