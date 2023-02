Als „Gehirn“ aller PAW Frischwasserstationen steuert der Regler FC3.10 die Warmwassertemperatur durch die Drehzahlregelung der Primärpumpe. Ein selbstlernender Algorithmus passt die Regelfunktionen im laufenden Betrieb nun noch schneller an die gegebenen Anlagen-, Betriebs- und Verbrauchsverhältnisse an. Egal, ob es sich um eine Handwaschzapfung oder eine Duschzapfung handelt, so wird die Komforttemperatur schnell erreicht.